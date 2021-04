Reggio Calabria: lunedì a Palazzo Alvaro si riunisce il Consiglio Metropolitano (Di sabato 10 aprile 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato lunedì 12 aprile a Palazzo Alvaro si riunisce il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. All’ordine del giorno l’istituzione della cabina di regia “Reggio Metropolitana” E’ convocato in sessione straordinaria per lunedì 12 aprile 2021 il Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. All’ordine del giorno, così come deciso all’unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo convocata nei giorni scorsi dal Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà, la proposta n° 12 del 9 aprile 2021 che prevede l’istituzione della cabina di regia “Reggio Metropolitana” per la gestione del masterplan di ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato12 aprile asiildi. All’ordine del giorno l’istituzione della cabina di regia “Metropolitana” E’ convocato in sessione straordinaria per12 aprile 2021 ildella Città Metropolitana di. All’ordine del giorno, così come deciso all’unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo convocata nei giorni scorsi dal SindacoGiuseppe Falcomatà, la proposta n° 12 del 9 aprile 2021 che prevede l’istituzione della cabina di regia “Metropolitana” per la gestione del masterplan di ...

