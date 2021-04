Paura per Emilio Fede ricoverato: "Sto bene, sono qui per una caduta e non per il Covid" " (Di sabato 10 aprile 2021) Milano, 10 aprile 2021 - Il giornalista Emilio Fede è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. In un primo momento erano date per gravi le condizioni dell'ex direttore del tg4, che compirà 90 ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 10 aprile 2021) Milano, 10 aprile 2021 - Il giornalistaall'ospedale San Raffaele di Milano. In un primo momento erano date per gravi le condizioni dell'ex direttore del tg4, che compirà 90 ...

Advertising

virginiaraggi : Solidarietà a Roberta Della Casa, che ha ricevuto pesanti minacce per aver fatto revocare le assegnazioni irregolar… - VittorioSgarbi : Il “politicamente corretto” uccide, giorno dopo giorno. la libertà di espressione. Le parole fanno paura. Il mio ca… - Corriere : Turchia, in carcere per uno slogan. La paura di donne, curdi e gay - HyboriaLeague : RT @RaiSport: ?? Paura a #Pescara, #Grassadonia sviene in panchina Match interrotto per nove minuti, il tecnico ha poi ripreso conoscenza e… - ccatechismo : RT @nongiocoabocce: comunque questi ci chiudono dentro casa per mesi, poi ci dicono che a distanza di 3 giorni torniamo a scuola, senza cap… -