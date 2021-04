(Di sabato 10 aprile 2021) Tutto pronto per.Queste ledella gara valevole per la trentacinquesima giornata del Campionato di Serie C - Girone C, in programma alle ore 15:00 allo Stadio "Renzo Barbera".: 1 Pelagotti; 26, 5 Palazzi, 24 Somma; 29 Almici, 27 Luperini, 18 De Rose, 14 Valente; 10 Silipo, 11 Santana (C.); 23 Rauti.Allenatore: Filippi.A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 3 Corrado, 4 Accardi, 6 Crivello, 7 Floriano, 8 Martin, 13 Lancini, 16 Peretti, 19 Odjer, 20 Kanoute, 21 Broh.: 22 Marson; 21 Bachini, 6 Sciacca, 34 Vergara; 18 Statella (C.), 2 Mahrous, 4 Pugliese, 33 Cattaneo, 11 Ciotti; 7 Spina, 19 Parigi.Allenatore: Roselli.A disposizione: 1 Mengoni, 5 Redolfi, 9 La Ragione, 13 Falla, 14 Tumbarello, 17 Di Santo, 20 Laaribi, ...

Advertising

ILOVEPACALCIO : PALERMO-VIBONESE: LE FORMAZIONI UFFICIALI - Ilovepalermocalcio - WiAnselmo : #Palermo-VIBONESE, SORPRESA MARONG DAL 1': LE FORMAZIONI UFFICIALI - Mediagol : #Palermo-VIBONESE, SORPRESA MARONG DAL 1': LE FORMAZIONI UFFICIALI - WiAnselmo : #Video #Palermo-Vibonese, le maglie che useranno i rosanero e l'arrivo della squadra al 'Barbera': le immagini… - Mediagol : #Video #Palermo-Vibonese, le maglie che useranno i rosanero e l'arrivo della squadra al 'Barbera': le immagini… -

Ultime Notizie dalla rete : PALERMO VIBONESE

DIRETTA/video streaming tv: è il primo episodio al Barbera DIRETTA ALBINOLEFFE CARRARESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Albinoleffe Carrarese è ...Il programma del sabato sarà tuttavia intrigante soprattutto per quanto riguarda il girone C , che infatti proporrà nel pomeriggio di oggi ben due anticipi: alle ore 15.00- con ...È tempo di giocare per Palermo-Vibonese, partita valida per la 35° giornata di Serie C girone C. Ecco le formazioni ufficiali delle ...Palermo-Vibonese, gara della 34a giornata del campionato di Serie C, sarà trasmessa in diretta da varie piattaforme tv e streaming.