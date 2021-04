Operazione Forth Bridge, il protocollo per la morte del Principe Filippo (Di sabato 10 aprile 2021) Niente funerali di stato per il Principe Filippo. Otto giorni di lutto nazionale. Operazione Forth Bridge: il protocollo per la morte. Non ci saranno funerali di stato per il Principe Filippo, come richiesto dal Duca. Era stato proprio il consorte della Regina Elisabetta a chiedere che non si procedesse con una cerimonia di stato in seguito alla sua scomparsa. Niente funerali di stato per il Principe Filippo I funerali si terranno quindi in forma privata probabilmente il prossimo 17 aprile presso la cappella di San Giorgio, a Windsor. Alla cerimonia, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe prendere parte anche Harry. Resta da capire se sarà accompagnato dalla consorte o se parteciperà da solo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 aprile 2021) Niente funerali di stato per il. Otto giorni di lutto nazionale.: ilper la. Non ci saranno funerali di stato per il, come richiesto dal Duca. Era stato proprio il consorte della Regina Elisabetta a chiedere che non si procedesse con una cerimonia di stato in seguito alla sua scomparsa. Niente funerali di stato per ilI funerali si terranno quindi in forma privata probabilmente il prossimo 17 aprile presso la cappella di San Giorgio, a Windsor. Alla cerimonia, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe prendere parte anche Harry. Resta da capire se sarà accompagnato dalla consorte o se parteciperà da solo ...

