Neuralink di Elon Musk ha fatto giocare una scimmia a Pong con il solo pensiero – VIDEO

Ultime Notizie dalla rete : Neuralink Elon

Il sogno di Elon Musk di unire cervelli e computer sembra avvicinarsi di un passo alla sua realizzazione: un video pubblicato su YouTube dalla sua startup californiana Neuralink mostra un macaco dotato di un chip cerebrale in grado di giocare con il computer. Elon Musk lo aveva anticipato a inizio febbraio via Clubhouse: nei laboratori di Neuralink, la sua azienda di chip cerebrali per lo sviluppo di interfacce neurali, c'era una scimmia-cyborg in grado di giocare ai videogiochi.