Mihajlovic: «Ho deciso io di non andare alla Roma, è una piazza molto difficile» (Di sabato 10 aprile 2021) Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma. “La Roma vista in coppa mi ha fatto una grande impressione. Quella di domani sarà una partita difficile ma noi andiamo come sempre a fare la nostra gara sapendo che andiamo incontro a una squadra forte e di qualità, ma noi abbiamo la nostra identità e cercheremo di avere lo stesso atteggiamento mentale tenuto contro l’Inter. L’anno scorso abbiamo vinto a Roma e possiamo rifarlo quest’anno. I giocatori della Roma non credo pensino già alla sfida dopo, perché tutti si preparano per vincere tutte le gare. Credo che domani faranno di tuto per vincere con noi, poi faranno di tutto per passare il turno con l’Ajax”. Sulla formazione che ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 aprile 2021) Il tecnico del Bologna, Sinisa, ha parlato in conferenza stampavigilia della partita contro la. “Lavista in coppa mi ha fatto una grande impressione. Quella di domani sarà una partitama noi andiamo come sempre a fare la nostra gara sapendo che andiamo incontro a una squadra forte e di qualità, ma noi abbiamo la nostra identità e cercheremo di avere lo stesso atteggiamento mentale tenuto contro l’Inter. L’anno scorso abbiamo vinto ae possiamo rifarlo quest’anno. I giocatori dellanon credo pensino giàsfida dopo, perché tutti si preparano per vincere tutte le gare. Credo che domani faranno di tuto per vincere con noi, poi faranno di tutto per passare il turno con l’Ajax”. Sulla formazione che ...

Advertising

napolista : #Mihajlovic: «Ho deciso io di non andare alla #Roma, è una piazza molto difficile» In conferenza stampa: «Tra telev… - TuttoMercatoWeb : Mihajlovic in conferenza: 'Ho deciso io di non andare alla Roma'. E poi giudica Fonseca - roma_magazine : BOLOGNA - Mihajlovic: 'Ho deciso io di non andare alla Roma, Fonseca sta facendo bene' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Ho deciso io di non andare alla Roma, Fonseca sta facendo bene' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Ho deciso io di non andare alla Roma, Fonseca sta facendo bene' -