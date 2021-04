Luca Barbarossa sposato | chi è la moglie Ingrid Salvat

Leggi su ck12

(Di sabato 10 aprile 2021)è ladila loro storia d’amore è in grado di farci sognare ad occhi aperti, il loro è stato un vero e proprio trionfo del romanticismo., chi è ladi(Twitter)è legatissimo a sua, infatti lei si presenta come una donna raffinata, riservata e completamente fuori dal mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti per caso, senza aver idea di chi fosse il cantautore o quanto fosse famoso. Tra i due è scoccato un vero e proprio colpo di fulmine, il quale ha fatto innamorare profondamente la coppia. Dopo 20 anni di matrimonio, il fuoco della passione arde più ...