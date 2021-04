Luca Barbarossa | chi è | età | carriera | canzoni | chi è la moglie | figli | Instagram | libro autobiografico

(Di sabato 10 aprile 2021) Torna l’appuntamento del sabato con Verissimo. Ospite in studio, che ha scelto di celebrare i suoi 60 anni con un romanzodal titolo “Non perderti niente”.: chi è, età,è nato a Roma il 15 aprile del 1961 ed è un noto cantautore e conduttore radiofonico. Ha iniziato la gavetta come musicista di strada, ma è nel 1980 che è stato notato da Gianni Ravera che lo ha invitato a partecipare al Festival di Castrocaro. Da lì si è fatto conoscere e ha collezionato un successo dopo l’altro, partecipando più volte a Sanremo. Ma non solo musica nella sua vita. Tra il 2008 e il 2010 ha anche preso parte a uno spettacolo teatrale e dal 2010 è il conduttore di Radio 2 Social Club, programma di ...

Nato a Roma il 15 aprile del 1961, è uno dei cantautori più noti e longevi d'Italia. Poco prima del suo sessantesimo compleanno esce il suo libro 'Non perderti niente'. Ingrid Salvat è la moglie del cantautore Luca Barbarossa. La coppia, sposata dal 1999, ha avuto tre figli: Valerio, Flavio e Margot.