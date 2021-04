L’operaio licenziato da AncelorMittal per un post su Facebook: «Farò ricorso» (Di sabato 10 aprile 2021) AncelorMittal, la multinazionale che gestisce l’acciaieria Ilva di Taranto, ha licenziato un suo dipendente per aver pubblicato post su Facebook sulla fiction tv Mediaset “Svegliati amore mio”. La serie racconta la lotta di una mamma (Sabrina Ferilli) che denuncia l’inquinamento di una generica fabbrica siderurgica ritenendola responsabile della leucemia contratta dalla figlia. Non c’è alcun riferimento esplicito all’Ilva. E nessun riferimento all’acciaieria aveva fatto nemmeno il dipendente licenziato, Riccardo Cristello (in attività nell’azienda da 20 anni), con il suo post (tra l’altro su una bacheca chiusa e con circa 400 contatti in tutto). Cristello esprimeva solo la sua indignazione, scrivendo “vergogna” e “assassini”. Insieme a lui era stato sospeso anche un altro lavoratore, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 aprile 2021), la multinazionale che gestisce l’acciaieria Ilva di Taranto, haun suo dipendente per aver pubblicatosusulla fiction tv Mediaset “Svegliati amore mio”. La serie racconta la lotta di una mamma (Sabrina Ferilli) che denuncia l’inquinamento di una generica fabbrica siderurgica ritenendola responsabile della leucemia contratta dalla figlia. Non c’è alcun riferimento esplicito all’Ilva. E nessun riferimento all’acciaieria aveva fatto nemmeno il dipendente, Riccardo Cristello (in attività nell’azienda da 20 anni), con il suo(tra l’altro su una bacheca chiusa e con circa 400 contatti in tutto). Cristello esprimeva solo la sua indignazione, scrivendo “vergogna” e “assassini”. Insieme a lui era stato sospeso anche un altro lavoratore, ...

