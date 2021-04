Ladri in azione a Monteforte, sottratti alcuni preziosi da un appartamento (Di sabato 10 aprile 2021) Intercettati dai carabinieri, lanciano zainetto dal finestrino ma vengono denunciati 8 aprile 2021 Ancora un furto in appartamento questa volta è successo in via piano Alvanella a Monteforte , intorno ... Leggi su avellinotoday (Di sabato 10 aprile 2021) Intercettati dai carabinieri, lanciano zainetto dal finestrino ma vengono denunciati 8 aprile 2021 Ancora un furto inquesta volta è successo in via piano Alvanella a, intorno ...

DarioViPu64 : @pisto_gol ??????Eh già. Il dualismo VAR - Arbitro, diventa così il film 'Guardie e Ladri'. Nel film Fabrizi vuole sp… - sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Napoli, ladri di marmitte in azione: carabinieri arrestano 45enne - IaconiBiagio : @Luca_Mussati Dobbiamo. Possiamo anche affermare che in Italia la magistratura persegue solo i ladri di polli. 'Obb… - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Napoli, ladri di marmitte in azione: carabinieri arrestano 45enne - mattinodinapoli : Napoli, ladri di marmitte in azione: carabinieri arrestano 45enne -

Ultime Notizie dalla rete : Ladri azione Ladri in azione a Monteforte, sottratti alcuni preziosi da un appartamento Successivamente, i ladri sono stati scoperti e si sono dati alla fuga nelle campagne circostanti. Sottratti alcuni preziosi e oggetti personali Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri ...

Furti, furgoncino come ariete contro centro commerciale Hanno usato un furgoncino come ariete i ladri che la scorsa notte hanno assaltato un negozio all'interno del centro commerciale Il Maestrale,... si vedono tre persone a volto coperto in azione. Il ...

