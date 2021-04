Covid, Asl NA 3 Sud: vaccinato oltre il 70% degli over 80 (Di sabato 10 aprile 2021) vaccinato il 71,19% degli over 80 e il 76,65% degli appartenenti al personale della scuola dell’obbligo che ne hanno fatto richiesta. La percentuale cala al 7,79% per le persone comprese tra 70 e 79 anni. Questi i numeri, aggiornati alle 15 di venerdi’ 9 aprile, della ‘Asl Napoli 3 Sud, con sede a Torre del Greco (Napoli) ,e che comprende 54 comuni della provincia di Napoli, con una popolazione stimata di poco piu’ di un milione di abitanti. Stando ai dati , finora tra le categorie a cui e’ stata data la possibilita’ di iscriversi in piattaforma, le adesioni sono state 174.336 (alle quali vanno aggiunte quelle appartenenti al campo sanitario, non disponibili): le prime dosi somministrate sono state 98.227, mentre i soggetti che hanno ricevuto anche il richiamo sono stati 37.007. Di questi, 16.598 sono anziani ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021)il 71,19%80 e il 76,65%appartenenti al personale della scuola dell’obbligo che ne hanno fatto richiesta. La percentuale cala al 7,79% per le persone comprese tra 70 e 79 anni. Questi i numeri, aggiornati alle 15 di venerdi’ 9 aprile, della ‘Asl Napoli 3 Sud, con sede a Torre del Greco (Napoli) ,e che comprende 54 comuni della provincia di Napoli, con una popolazione stimata di poco piu’ di un milione di abitanti. Stando ai dati , finora tra le categorie a cui e’ stata data la possibilita’ di iscriversi in piattaforma, le adesioni sono state 174.336 (alle quali vanno aggiunte quelle appartenenti al campo sanitario, non disponibili): le prime dosi somministrate sono state 98.227, mentre i soggetti che hanno ricevuto anche il richiamo sono stati 37.007. Di questi, 16.598 sono anziani ...

Advertising

MarcelloChirico : #JuveNapoli 3 positivi #covid alla #Juventus La ASL Torino: 'Al momento la partita non è a rischio' ma all'andata… - zazoomblog : Covid l’Asl Napoli 3 Sud: “Vaccinato oltre il 70% degli over 80” - #Covid #l’Asl #Napoli #“Vaccinato - anteprima24 : ** Covid, l'Asl ##Napoli 3 Sud: 'Vaccinato oltre il 70% degli over 80' ** - AlbaniFulvio : È normale che in Toscana medico ASL rifiuti visita specialistica urgente e ne DG ne direttore sanitario rispondano… - BlunoteWeb : #Covid: #AslTaranto all’attacco, ‘Denunceremo chi diffama #personalesanitario’ -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Asl 169° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato Un commosso pensiero è stato rivolto, altresì, a tutte le persone che il covid ha colpito, ... delle Polizie Locali e, in diverse circostanze, anche con l'ausilio di operatori della locale ASL, sulla ...

Bonus baby sitter Inps 2021: a chi spetta e come funziona ...difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid ... figli minori di 14 anni in quarantena su disposizione della ASL territoriale competente. Bonus ...

Coronavirus, Asl Viterbo: “Quarantatre casi accertati nella giornata di oggi" | NewTuscia Covid, l’Asl Napoli 3 Sud: “Vaccinato oltre il 70% degli over 80” La percentuale cala al 7,79% per le persone comprese tra 70 e 79 anni. Questi i numeri, aggiornati alle 15 di venerdì 9 aprile, della ‘Asl Napoli 3 Sud, con sede a Torre del Greco (Napoli), e che ...

Furbetti del vaccino, in Italia ci sono mille indagati Una vaghezza che ha alimentato sospetti e di cui le Regioni si sono lamentate con il commissario per l’emergenza Covid, Figliuolo ... sanitario di ditte esterne che lavorano per ospedali e Asl, come ...

Un commosso pensiero è stato rivolto, altresì, a tutte le persone che ilha colpito, ... delle Polizie Locali e, in diverse circostanze, anche con l'ausilio di operatori della locale, sulla ......difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da... figli minori di 14 anni in quarantena su disposizione dellaterritoriale competente. Bonus ...La percentuale cala al 7,79% per le persone comprese tra 70 e 79 anni. Questi i numeri, aggiornati alle 15 di venerdì 9 aprile, della ‘Asl Napoli 3 Sud, con sede a Torre del Greco (Napoli), e che ...Una vaghezza che ha alimentato sospetti e di cui le Regioni si sono lamentate con il commissario per l’emergenza Covid, Figliuolo ... sanitario di ditte esterne che lavorano per ospedali e Asl, come ...