Covid-19, il report dell’Asl sui contagi nel Sannio (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 145 le positività al Covid-19 emerse su 1239 tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore nel Sannio. A renderlo noto è stata l’Asl di Benevento nel bollettino diramato nella giornata odierna che riporta anche due decessi e 88 negativizzazioni. Di seguito il report. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 145 le positività al-19 emerse su 1239 tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore nel. A renderlo noto è stata l’Asl di Benevento nel bollettino diramato nella giornata odierna che riporta anche due decessi e 88 negativizzazioni. Di seguito il. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? In esclusiva le chat di Ranieri Guerra, n.2 Oms: si vanta di aver bloccato il rappor… - borghi_claudio : @ForumSovranista @Zoth2021 @Marko_Morandi @mm1064 Bufala. Secondo i dati inglesi ci sono 800 morti sospette su 30 m… - repubblica : ?? Covid, il report del governo: tra gli over 80 immunizzato il 38,7%, ma quasi un terzo non ha ancora ricevuto nepp… - anteprima24 : ** Covid-19, il report dell'Asl sui #Contagi nel Sannio ** - planetpaul65 : RT @EmilioBerettaF1: #coronavirus: report vaccini anti Covid: le vaccinazioni in Italia regione per regione in tempo reale -