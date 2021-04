Cosa significa GG? (Di sabato 10 aprile 2021) L’acronimo GG è sempre più utilizzato nello slang giovanile. Ma qual è il suo significato e in che tipo di contesti è corretto adottarlo? Sia durante una partita ai videogame che in una semplice situazione di vita quotidiana (ad esempio mentre si parla con un amico), l’espressione GG è comunemente usata oggigiorno. Diffusa soprattutto tra i giovani, Cosa significa? Scopriamolo insieme, facendo anche alcuni esempi d’uso. Origini: dal mondo dei videogiochi. Dove viene usato: nello slang giovanile. Lingua: inglese. Diffusione: mondiale. Il significato di GG nello slang GG è l’acronimo di good game, ed è traducibile come bella mossa, bella giocata o buon risultato, ma anche ben fatto o, letteralmente, bel gioco. Prevalentemente, si adopera in chat o a voce al termine di una partita, quasi sempre dallo ... Leggi su donnaglamour (Di sabato 10 aprile 2021) L’acronimo GG è sempre più utilizzato nello slang giovanile. Ma qual è il suoto e in che tipo di contesti è corretto adottarlo? Sia durante una partita ai videogame che in una semplice situazione di vita quotidiana (ad esempio mentre si parla con un amico), l’espressione GG è comunemente usata oggigiorno. Diffusa soprattutto tra i giovani,? Scopriamolo insieme, facendo anche alcuni esempi d’uso. Origini: dal mondo dei videogiochi. Dove viene usato: nello slang giovanile. Lingua: inglese. Diffusione: mondiale. Ilto di GG nello slang GG è l’acronimo di good game, ed è traducibile come bella mossa, bella giocata o buon risultato, ma anche ben fatto o, letteralmente, bel gioco. Prevalentemente, si adopera in chat o a voce al termine di una partita, quasi sempre dallo ...

Cosa significa GG? GG è l'acronimo di good game, ed è traducibile come bella mossa, bella giocata o buon risultato, ma anche ben fatto o, letteralmente, bel gioco. Prevalentemente, si adopera in chat o a voce al termine ...

