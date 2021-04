Bernadette Soubirous | chi è | scopriamo tutto sulla santa di Lourdes

Advertising

CiaoKarol : Novena a Santa Bernadette: preghiera ‘potente’ per una grazia (3° Giorno): Novena a Santa Bernadette: la veggente d… - CiaoKarol : ???? Il 3 aprile 1919 il suo corpo veniva ritrovato intatto ???? CHIEDI UNA GRAZIA ALLA VEGGENTE DI LOURDES ?????? - papaboys113 : Santa Bernadette Soubirous: il 3 aprile del 1919 il suo corpo veniva ritrovato intatto - CiaoKarol : DEVOTI ALLA MADONNA DI LOURDES E SANTA BERNADETTE ?? ?? Il 3 aprile del 1919 il suo corpo veniva ritrovato intatto ? - UgoBaroni : RT @CiaoKarol: Santa Bernadette Soubirous: Il 3 aprile del 1919 il suo corpo veniva ritrovato intatto: Un giorno speciale per i devoti di S… -

Ultime Notizie dalla rete : Bernadette Soubirous

Quel ferro attorno proveniva proprio dalla città di. Era stato, infatti, il vescovo Théas a donare ai lavoratori della Fiat - pellegrini a Lourdes - la cancellata che cingeva ..."Sì, abbiamo in comune il dies natalis di santa, il giorno della sua nascita al cielo. Per anni ho trascorso le mie vacanze estive a Lourdes. Il rettore del santuario voleva che ...Marie-Bernarde Soubirous, detta Bernadette, è stata una mistica e religiosa francese, tuttora oggetto di grande devozione.Stasera in tv, sabato 10 aprile 202 1, su Rete4 va in onda il film " Bernadette: miracolo a Lourdes " (ore 21,20). La pellicola ...