Abruzzo | in provincia de L’Aquila 38 comuni finiscono in zona rossa

(Di sabato 10 aprile 2021) PESCARA – Firmata dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’ordinanza con cui 38 Comuni della provincia de L’Aquila entrano in zona rossa. In questa zona l’aumento dei contagi ha fatto risalire leggermente l’Rt portandolo a 0.89. Con l’uscita del Comune di Lentella dalle massime restrizioni, invece, la provincia di Chieti non ha più Comuni ad alto rischio, così come accade in quella di Pescara grazie al miglioramento di Collecorvino, Roccamorice e San Valentino in Abruzzo Citeriore.