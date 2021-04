Zaniolo deve arrendersi per gli Europei: "Mi rifarò ai Mondiali' (Di venerdì 9 aprile 2021) Si complica il recupero, in vista degli Europei, del giovane attaccante giallo rosso. Ancora il tono muscolare non ha recuperato a pieno dopo l'operazione. Intendiamoci, l'appuntamento di due giorni ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 aprile 2021) Si complica il recupero, in vista degli, del giovane attaccante giallo rosso. Ancora il tono muscolare non ha recuperato a pieno dopo l'operazione. Intendiamoci, l'appuntamento di due giorni ...

