WTA Bogotá 2021, Giulia Gatto-Monticone esce di scena. Ai quarti di finale Zidansek e Osorio Serrano (Di venerdì 9 aprile 2021) Si è delineato il quadro della situazione in vista dei quarti di finale nel torneo WTA di Bogotá (Colombia). Sulla terra rossa sudamericana sono andati in scena gli ultimi tre ottavi che ci hanno dato le tre qualificate al prossimo round. In campo l'azzurra Giulia Gatto-Monticone, giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Ebbene, la tennista del Bel Paese, n.177 del ranking, si è dovuta arrendere alla slovena Tamara Zidansek (n.93 del mondo) sullo score di 6-2 6-3. Gatto-Monticone non ha trovato incisività nel proprio tennis, subendo le iniziative della rivale che ha vinto in maniera netta in 72? di gioco. Sul cammino, quindi, della testa di serie n.5 del tabellone ci sarà un'altra azzurra, ovvero "l'eterna" Sara ...

