Verso Cdm il 14 per Def e scostamento | poi testo in Parlamento

Ultime Notizie dalla rete : Verso Cdm

Agenzia ANSA

Mercoledì 14 dovrebbe tenersi il Consiglio dei ministri che dovrà dare via libera al Def, che conterrà anche il nuovo scostamento di bilancio. E' quanto si apprende da fonti di governo, anche se la ...... senza farsi bloccare da dubbi legittimi come quelli di discriminazionei cittadini non ... E se non baster una delibera del, spiega il premier raccogliendo una critica, potr essere fatto anche ...Il premier ammette che ci vorrà una norma per riportare almeno in zona gialla ma non fornisce una data certa. Il 30 aprile scadono gli effetti dell'ultima legge. Il piano per la fase 2 e le richieste ...La legislazione a cui si rifà il Cdm per la delibera dello stato emergenziale è contenuta nel Decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018. Il decreto legislativo prevede che accanto alla delibera dello ...