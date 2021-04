Vaccini anti - Covid, Figliuolo firma l'ordinanza: priorità a over 80 e fragili (Di venerdì 9 aprile 2021) Il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, ha firmato un'ordinanza che stabilisce la priorità di vaccinazione per over 80 e persone fragili. Il nuovo provvedimento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 aprile 2021) Il commissario straordinario per l'emergenza, Francesco, hato un'che stabilisce ladi vaccinazione per80 e persone. Il nuovo provvedimento ...

