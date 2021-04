Serie A, dove vedere la trentesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn (Di venerdì 9 aprile 2021) La trentesima giornata di Serie A scatterà sabato con tre anticipi. La capolista Inter di scena domenica a San Siro contro il Cagliari. La trentesima giornata di Serie A scatterà sabato alle 15 con l’anticipo fra Spezia e Crotone. Alle 18 è in programma la sfida del Tardini fra il Parma e il Milan. Alle L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 9 aprile 2021) LadiA scatterà sabato con tre anticipi. La capolista Inter di scena domenica a San Siro contro il Cagliari. LadiA scatterà sabato alle 15 con l’anticipo fra Spezia e Crotone. Alle 18 è in programma la sfida del Tardini fra il Parma e il Milan. Alle L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

RaiCultura : Cosa si nasconde dietro una marionetta, chi la crea, come si muove, dove nascono le storie che narra, e soprattutto… - mengoniana87 : RT @SusyDeLuca3: Proposta n1 Riviviamo il #MengoniLive2019 con annesso #fuoriAtlantico tramite l'atteso e desiderato DVD. Proposta n2 Ripar… - Caterin28039224 : RT @NonSoUmile: In questi giorni dove non viene trasmessa la serie è importante più che mai che dimostriamo che noi siamo qui e non ci smuo… - DorinaPanda : RT @NonSoUmile: In questi giorni dove non viene trasmessa la serie è importante più che mai che dimostriamo che noi siamo qui e non ci smuo… - KAraouzou : RT @NonSoUmile: In questi giorni dove non viene trasmessa la serie è importante più che mai che dimostriamo che noi siamo qui e non ci smuo… -