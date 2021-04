Scaroni | «Nuovo stadio è più di un punto di incontro»

(Di venerdì 9 aprile 2021) Tramite il suo profilo LinkedIn, il presidente del Milan Paoloha parlato dell’importanza del progetto delche Milan e Inter puntano a realizzare congiuntamente. Progetto importante non solo per la città ma anche per il club. Rossoneri e nerazzurri avevano infatti depositato nel mese di febbraio i chiarimenti e gli approfondimenti richiesti L'articolo

Queste le sue parole: 'Ilstadio è qualcosa di più di un punto di incontro tra sport, tifosi e comunità. L'impianto del Tottenham presto diventerà unhub energetico per minimizzare l'...Paoloribadisce che ilstadio a San Siro è fondamentale per Milan e Inter, però lo è anche per la città di Milano. Milan e Inter attendono una risposta dalla Giunta comunale di Milano in ...In casa Milan si torna a parlare del progetto del nuovo stadio che il club rossonero intende costruire insieme all'Inter nel futuro prossimo, per un tema fortemente rallentato dall'avvento del Coronav ...Il numero 1 dei rossoneri parla del progetto stadio, rifacendosi a quanto già fatto dal Tottenham, disposto a non investire sul mercato per diverse stagioni per di assicurarsi una casa all'altezza del ...