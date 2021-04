Advertising

CorriereCitta : Salvini “Dividersi adesso non serve, riaprire è un dovere” - FabioAstigiano : @djnutria57 @horusarcadia Così però nel 2023 ci ritroviamo un altro governo lega-pd e salvini all’opposizione. A che serve dividersi ora? -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Dividersi

Il Sole 24 ORE

adesso non ha senso. Prima viene l'interesse del Paese . Nonostante la Lega e Pd abbiano ... E poi il tema della salute', dichiara. 'Entrambi abbiamo interesse perché il governo ...Cosìdopo l'incontro con Letta. "adesso non ha senso, abbiamo parlato dei temi su cui siamo d'accordo: salute e risorse", aggiunge. E c'è accordo su un prossimo decreto "dedicato ...Primo incontro tra il segretario dem e il capo di via Bellerio. Su fronti contrapposti nell'agone politico, entrambi rivendicano il sostegno a Draghi: il suo successo è il nostro, dicono ...(LaPresse) “Abbiamo fatto tutti una scelta d’amore per l’Italia, quindi la politica e i partiti vengono dopo. Prima vengono gli interessi del Paese.