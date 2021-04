“Quando riapriamo tutto”. Mario Draghi, spunta la data: “Così si tornerà alla normalità” (Di venerdì 9 aprile 2021) Si parla di una data, una data specifica: di un mercoledì non di certo qualsiasi.Durante la conferenza stampa Mario Draghi pesa le parole perché sa che il clima nel paese è bollente, che le proteste si moltiplicano e che alcuni settori – primi fra tutti turismo, spettacolo e ristorazione – sono allo stremo. Così, il premier italiano prova anche lui a dare qualche speranza di ripartenza, ma senza creare false illusioni. Il faro saranno sempre i dati: quelli dei contagi naturalmente, ma anche e soprattutto quelli della campagna di vaccinazione. In effetti si sta pensando di inserire il parametro delle vaccinazioni delle categorie a rischio tra quelli che si usano per autorizzare le riaperture. Stesso discorso aveva fatto il premier durante l’incontro con Matteo Salvini che spinge per ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Si parla di una, unaspecifica: di un mercoledì non di certo qualsiasi.Durante la conferenza stampapesa le parole perché sa che il clima nel paese è bollente, che le proteste si moltiplicano e che alcuni settori – primi fra tutti turismo, spettacolo e ristorazione – sono allo stremo., il premier italiano prova anche lui a dare qualche speranza di ripartenza, ma senza creare false illusioni. Il faro saranno sempre i dati: quelli dei contagi naturalmente, ma anche e sopratquelli della campagna di vaccinazione. In effetti si sta pensando di inserire il parametro delle vaccinazioni delle categorie a rischio tra quelli che si usano per autorizzare le riaperture. Stesso discorso aveva fatto il premier durante l’incontro con Matteo Salvini che spinge per ...

Advertising

FLampunio : @VELOSPORT1960 Giusto adesso che 'riapriamo tutto' si moltiplicano morti e contagi? Quando la curva è discendente? Che strano?! - grandesso63 : @meb Purtroppo non esistono misure di sicurezza che contrastano il virus. Quando si dice 'riapriamo ma in sicurezza… - EnfantProdige : RT @Sandrino_14: Figliuolo: 'Se ci vacciniamo ne usciamo' #Draghi: 'Se riapriamo c'è la ripresa ma non so quando' Semplici: 'Se vinciamo le… - Sandrino_14 : Figliuolo: 'Se ci vacciniamo ne usciamo' #Draghi: 'Se riapriamo c'è la ripresa ma non so quando' Semplici: 'Se vinc… - 21centurygirlll : Eh certo riapriamo quando mi inizia la sessione -