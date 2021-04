Preghiera della sera 9 Aprile 2021: “Consola la nostra anima” (Di venerdì 9 aprile 2021) “Consola la nostra anima”, questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci protegga da tutti L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 9 aprile 2021) “la”, questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sullagiornata. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nellagiornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci protegga da tutti L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

AnCeRuFaMa1 : @MauroLeonardi3 Grazie Padre. Una preghiera per mia figlia Cecilia per la serenità della mia famiglia per i nostri… - athousandpiece : Appena accesa la candela profumata aka il mio corrispettivo della preghiera - magicamirta : RT @orasolaretv2000: Padre Bernardo Cervellera @AsiaNewsIT 'In #Myanmar i diritti sono quelli che gestisce il potere. Dobbiamo invece ricor… - GiuseppePiu1 : @domenicosaretto @miowid53 @VBscaterinarc @Liberocip @ziolions4219 @redellerose @capellolaura1 @AldinaConsolini… - 68bdd472ba1e485 : @rockmoda Questa è una preghiera bellissima secondo me dovrebbero inserirla nei canti della chiesa quando la sento… -