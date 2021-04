La curva flette anche se lentamente | ma il numero dei decessi resta alto | 460

(Di venerdì 9 aprile 2021) Una lenta decrescita dei contagi, ma ancora forte sovraccarico degli ospedali. Questa in estrema sintesi la fotografia della pandemia in Italia illustrata dal presidente dell'Istituto Superiore di ...

Una lenta decrescita dei contagi, ma ancora forte sovraccarico degli ospedali. Questa in estrema sintesi la fotografia della pandemia in Italia illustrata dal presidente dell'Istituto Superiore di ......1 e una gamma di 2,131, con unache inizialmente segue bene quella ideale, salvo poi "... Il touchpad Glass Sense offre una superficie molto ampia, noned è circondato da un leggero ...Crolla il tasso di positività, rispetto a quanto registrato negli ultimi giorni. Il rapporto tra casi riscontrati e test analizzati scende al 6,3%. Appena 24 ore prima era al 17,45%.Allarme negli ospedali, a metà della prossima settimana se la curva non cambia potrebbe scattare lo stop di tutta l’attività non Covid ...