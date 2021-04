Inghilterra, è morto il principe Filippo di Edimburgo: aveva 99 anni (Di venerdì 9 aprile 2021) All’età di 99 anni è morto, dopo diversi problemi di salute, il principe Filippo di Edimburgo, consorte della regina di Inghilterra Elisabetta II. A comunicarlo è la famiglia reale che ha annunciato il decesso di Sua Altezza avvenuto a Windsor: “È con profondo dolore che Sua Maestà la Regina ha annunciato la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il principe Filippo, Duca di Edimburgo. Sua Altezza Reale è morta pacificamente questa mattina al Castello di Windsor”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) All’età di 99, dopo diversi problemi di salute, ildi, consorte della regina diElisabetta II. A comunicarlo è la famiglia reale che ha annunciato il decesso di Sua Altezza avvenuto a Windsor: “È con profondo dolore che Sua Maestà la Regina ha annunciato la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il, Duca di. Sua Altezza Reale è morta pacificamente questa mattina al Castello di Windsor”. SportFace.

