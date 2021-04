Huawei FreeBuds 3 | auricolari wireless in offerta su Amazon con sconto del 39%

(Di venerdì 9 aprile 2021) Gliin-earFeeBuds 3 hanno come caratteristica principale la cancellazione intelligente del rumore, una funzione non molto diffusa su cuffie di questa fascia di prezzo. La possibilità di utilizzarle sia con dispositivi Android che Apple e l’ulterioredi 69 euro con cui sono proposte sule rendono particolarmente appetibili. Non sono molti gliin-earche offrono la cancellazione intelligente del rumore nella fascia di prezzo inferiore ai 200 euro. Se poi questo prezzo è più vicino ai 100 che ai 200 euro allora diventa un’occasione da non perdere, anche perché le3 proposte sua 109,90 euro anziché 179 grazie a uno ...

Indossate, le4i sono comode . Punto e basta. Chi scrive porta gli occhiali, quando esce tiene ovviamente la mascherina, eppure nel terzetto le cuffie si adattano benissimo, non danno ......di assorbimento"?potremmo mutuare un vecchio slogan pubblicitario nel tentativo di comunicare in modo esatto la sensazione che si prova quando si indossano le nuove cuffieStudio di. ...