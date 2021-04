Giulia De Lellis, esordio sul grande schermo: tra i tanti complimenti, mancano quelli di qualcuno (Di venerdì 9 aprile 2021) Nella domenica di Pasqua ha fatto il suo debutto il film con Giulia De Lellis “Genitori vs Influencer”. La pellicola diretta da Michela Andreozzi, è stata mandata in onda per la prima volta in TV, su Sky. La commedia è stata accolta con entusiasmo, sebbene non siano mancate le critiche. Tra i tanti complimenti, molti L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Nella domenica di Pasqua ha fatto il suo debutto il film conDe“Genitori vs Influencer”. La pellicola diretta da Michela Andreozzi, è stata mandata in onda per la prima volta in TV, su Sky. La commedia è stata accolta con entusiasmo, sebbene non siano mancate le critiche. Tra i, molti L'articolo

Advertising

plusultraitalia : @is4shiki il film di giulia del lellis? ?? - is4shiki : mamma voglio finire di leggere aot non voglio guardare il film di giulia de lellis con te - _aboutaurora : RT @Aributterfly15: Vorrei avere lo stesso glow up di Giulia De Lellis - Aributterfly15 : Vorrei avere lo stesso glow up di Giulia De Lellis - harriet_tpwk28 : @louisT_dylanOb Appena cercato, gente apprezzabile come Giorgia Meloni e Giulia De Lellis -