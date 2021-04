G8, Bertolaso e Borrelli assolti dalla Corte dei Conti: "Nessun danno erariale" (Di venerdì 9 aprile 2021) Gabriele Laganà Secondo la sentenza Bertolaso e Borrelli agirono in modo legittimo. La vicenda era legata allo spostamento del G8 dalla Maddalena all'Aquila deciso dopo il terremoto che aveva colpito l’Abruzzo nel 2009 Nessun danno provocato alle finanze dello Stato. E così, dopo oltre 8 anni di calvario, Guido Bertolaso, oggi consulente per il piano vaccini per la Lombardia, e Angelo Borrelli, capo della Protezione civile nazionale fino a poche settimane fa prima dell’avvento di Fabrizio Curcio, sono stati assolti dall’accusa di danno erariale dalla sezione giurisdizionale del Lazio della Corte dei Conti in merito allo spostamento del G8, il vertice ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) Gabriele Laganà Secondo la sentenzaagirono in modo legittimo. La vicenda era legata allo spostamento del G8Maddalena all'Aquila deciso dopo il terremoto che aveva colpito l’Abruzzo nel 2009provocato alle finanze dello Stato. E così, dopo oltre 8 anni di calvario, Guido, oggi consulente per il piano vaccini per la Lombardia, e Angelo, capo della Protezione civile nazionale fino a poche settimane fa prima dell’avvento di Fabrizio Curcio, sono statidall’accusa disezione giurisdizionale del Lazio delladeiin merito allo spostamento del G8, il vertice ...

