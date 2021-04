Focolaio Covid in nazionale, ricoverato Daniele De Rossi (Di venerdì 9 aprile 2021) In queste ore è stato ricoverato all’Ospedale Spallanzani di Roma Daniele De Rossi, uno dei contagi del Focolaio Covid esploso nella nazionale italiana. Il Focolaio Covid che ha colpito la nazionale italiana ha letteralmente scombussolato l’intero ecosistema calcio nostrano. Si, perchè dopo i tesserati trovati positivi al Coronavirus, anche diversi giocatori sono stati contagiati. Di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 9 aprile 2021) In queste ore è statoall’Ospedale Spallanzani di RomaDe, uno dei contagi delesploso nellaitaliana. Ilche ha colpito laitaliana ha letteralmente scombussolato l’intero ecosistema calcio nostrano. Si, perchè dopo i tesserati trovati positivi al Coronavirus, anche diversi giocatori sono stati contagiati. Di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid Covid, Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani Focolaio nazionale Dopo la partita contro la Lituania è scoppiato un vero e proprio focolaio all'interno dell'Italia che ha colpito anche De Rossi e diversi membri dello staff di Roberto Mancini . In ...

De Rossi ricoverato per Covid allo Spallanzani, ma a scopo precauzionale La lunga onda del focolaio di Covid scoppiato in Nazionale provoca ancora problemi. Negli ambienti federali non si è ancora spenta l'eco della positività di Bonucci, Florenzi, Verratti, Grifo, Cragno, Bernardeschi e ...

