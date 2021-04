F1 GP Emilia Romagna 2021, prove libere venerdì: data, orario e diretta tv (Di venerdì 9 aprile 2021) La Formula 1 è pronta per la seconda tappa. Dopo lo spettacolo del Gran Premio del Bahrain, con la vittoria di Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen, le venti monoposto del ‘circus’ sono pronte a darsi battaglia ad Imola dove è previsto il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Si parte venerdì 16 aprile con la tradizionale prima giornata dedicata alle prove libere: due sessioni da un’ora con inizio fissato rispettivamente per le ore 11:30 e per le ore 15:00. Cresce l’attesa anche per vedere i confermi e i progressi della Ferrari che in Bahrain si è comportata da quarta forza molto vicina alla McLaren visto il sesto e l’ottavo posto di Charles Leclerc e Carlos Sainz. La diretta dell’evento è affidata a Sky Sport Formula Uno (canale 207 del decoder di Sky) e anche a Sky ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) La Formula 1 è pronta per la seconda tappa. Dopo lo spettacolo del Gran Premio del Bahrain, con la vittoria di Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen, le venti monoposto del ‘circus’ sono pronte a darsi battaglia ad Imola dove è previsto il Gran Premio dell’. Si parte16 aprile con la tradizionale prima giornata dedicata alle: due sessioni da un’ora con inizio fissato rispettivamente per le ore 11:30 e per le ore 15:00. Cresce l’attesa anche per vedere i confermi e i progressi della Ferrari che in Bahrain si è comportata da quarta forza molto vicina alla McLaren visto il sesto e l’ottavo posto di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Ladell’evento è affia Sky Sport Formula Uno (canale 207 del decoder di Sky) e anche a Sky ...

