Dirottò e incendiò lo scuolabus con 50 bambini, ridotta in Appello la condanna (Di venerdì 9 aprile 2021) ridotta in Appello la condanna per Ousseynou Sy, l'autista di bus che nel mese di marzo del 2019 Dirottò un mezzo con a bordo circa cinquanta alunni di una scuola media di Crema imboccando la Paullese

Ultime Notizie dalla rete : Dirottò incendiò Terrore bus: sindaco Crema, si è chiuso sipario su fatto grave Per il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, la conferma in appello della condanna, pur con una riduzione della pena, per Ousseynou Sy, il 48enne che dirottò e incendiò nel marzo 2019 un autobus con a bordo una scolaresca della città lombarda, era "attesa". Si tratta di una condanna, "per un fatto gravissimo e pressoché inimmaginabile, che ha ...

Bus dirottato, condanna ridotta a 19 anni per Ousseynou Sy I genitori: faremo ricorso Condanna ridotta, da 24 a 19 anni di carcere, per Ousseynou Sy, il 48enne che nel marzo 2019 dirottò e incendiò un autobus con a bordo 50 studenti a Crema. Lo ha deciso la ...

Per il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, la conferma in appello della condanna, pur con una riduzione della pena, per Ousseynou Sy, il 48enne che dirottò e incendiò nel marzo 2019 un autobus con a bordo una scolaresca della città lombarda, era "attesa". Si tratta di una condanna, "per un fatto gravissimo e pressoché inimmaginabile, che ha ...