Decessi da Covid e per altre patologie, i conti non tornano (Di venerdì 9 aprile 2021) Il prolungarsi della pandemia scatena le polemiche tra chi vuole mantenere tutto chiuso, in attesa che Decessi e ricoveri diminuiscano e chi contesta la strategia del lockdown, anche perché sui Decessi legati al Covid e ad altre patologie i conti non tornano neppure con l’aiuto delle statistiche. I dati Istat sui Decessi aprono un nuovo interrogativo L’ultima nota Istat del 30 marzo: “Aggiornamento dei Decessi giornalieri per il complesso delle cause” sembra aumentare i dubbi anziché ridurli e Paolo Becchi, filosofo, accademico e blogger, contesta il conteggio quotidiano delle vittime e sviscera i dati ufficiali in un articolo scritto a a quattro mani con Giovanni Zibordi. Da quanto emerge nella nota dell’Istituto di ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Il prolungarsi della pandemia scatena le polemiche tra chi vuole mantenere tutto chiuso, in attesa chee ricoveri diminuiscano e chi contesta la strategia del lockdown, anche perché suilegati ale adnonneppure con l’aiuto delle statistiche. I dati Istat suiaprono un nuovo interrogativo L’ultima nota Istat del 30 marzo: “Aggiornamento deigiornalieri per il complesso delle cause” sembra aumentare i dubbi anziché ridurli e Paolo Becchi, filosofo, accademico e blogger, contesta il conteggio quotidiano delle vittime e sviscera i dati ufficiali in un articolo scritto a a quattro mani con Giovanni Zibordi. Da quanto emerge nella nota dell’Istituto di ...

Advertising

Corriere : Con 43 vittime a settimana per milione di abitanti siamo il Paese con più decessi tra i principali Stati dell’Union… - RaiNews : M. #Villa (@emmevilla) #ISPI a @RaiStudio24: numero dei decessi in Italia avrebbe potuto essere dimezzato se avessi… - MediasetTgcom24 : Covid, 18.938 nuovi casi su 362.973 tamponi e altri 718 decessi #coronavirus - massifar42 : @MenegazziMarina @riktroiani @Gianmar26145917 In UK tutti i decessi a distanza di 28 gg da tampone positivo vengono classificati Covid . - QuotidianPost : Decessi da Covid e per altre patologie, i conti non tornano -