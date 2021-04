Covid, il numero di casi cala lentamente: l'analisi dei dati (Di venerdì 9 aprile 2021) "La curva in Italia ha raggiunto un plateau mentre negli altri Paesi c'è una ricrescita". Parla Silvio Brusaferro. Brusaferro: “Curva in lenta decrescita. Riaperture? Ci vuole cautela” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 9 aprile 2021) "La curva in Italia ha raggiunto un plateau mentre negli altri Paesi c'è una ricrescita". Parla Silvio Brusaferro. Brusaferro: “Curva in lenta decrescita. Riaperture? Ci vuole cautela” su Notizie.it.

Advertising

RaiNews : M. #Villa (@emmevilla) #ISPI a @RaiStudio24: numero dei decessi in Italia avrebbe potuto essere dimezzato se avessi… - Agenzia_Italia : Nuovo aumento dei casi e del numero di morti per il Covid in Italia - Adnkronos : Tra disoccupati e occupati 'deboli', cresce il numero di chi non ce la fa. - infoitinterno : Covid, bollettino 9 aprile: numero di decessi altissimo, ma c’è un motivo - enzocnit : RT @GiancarloDeRisi: Speranza deve andare a nascondersi in una buca profonda. Sulla sua gestione della Salute pubblica pesano 113mila morti… -