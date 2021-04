Covid, boom dei morti: 718. Brusaferro fa l’ottimista: “Colpa delle feste, le vittime caleranno” (Di venerdì 9 aprile 2021) Brutte notizie sul fronte dei morti per Covid. Oggi sono 18.938 i contagi da coronavirus in Italia, secondo i dati Regione per Regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 718 morti, un dato che però sconterebbe un recupero dei dati dei giorni scorsi della Sicilia e secondo l’Iss anche dei ritardi accumulatisi durante le festività nella triste contabilità. Da ieri eseguiti 362.973 tamponi, l’indice positività è al 5,2%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.603 (-60 da ieri), 192 nuovi ingressi oggi. Tanti morti per Covid, ma Brusaferro (Iss) è ottimista “Si sta stabilizzando intorno al 41%” il livello di occupazione delle terapie intensive “e siamo quindi arrivati sostanzialmente ad un plateau, così come per le aree mediche. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 aprile 2021) Brutte notizie sul fronte deiper. Oggi sono 18.938 i contagi da coronavirus in Italia, secondo i dati Regione per Regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 718, un dato che però sconterebbe un recupero dei dati dei giorni scorsi della Sicilia e secondo l’Iss anche dei ritardi accumulatisi durante le festività nella triste contabilità. Da ieri eseguiti 362.973 tamponi, l’indice positività è al 5,2%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.603 (-60 da ieri), 192 nuovi ingressi oggi. Tantiper, ma(Iss) è ottimista “Si sta stabilizzando intorno al 41%” il livello di occupazioneterapie intensive “e siamo quindi arrivati sostanzialmente ad un plateau, così come per le aree mediche. ...

SecolodItalia1 : Covid, boom dei morti: 718. Brusaferro fa l’ottimista: “Colpa delle feste, le vittime caleranno”… - CriBra27 : #Puglia La Gazzetta del Mezzogiorno: Covid in Puglia, curva contagi torna a salire (+1974 nuovi casi) e indice posi… - idealista_it : Covid, Upb: boom giovani under 30 che chiedono Rdc (sono il 20,4%) - LuinoNotizie : #Covid, #vaccino #over70: boom di prenotazioni in provincia di #Varese. “Ora servono più dosi”… - infoitinterno : Covid, boom di morti: 718 nelle ultime 24 ore -