Covid | 18 938 contagi e 718 vittime ma con dati antecedenti della Sicilia

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 18.938 nuovi casi su 362.973 tamponi e altri 718 decessi #coronavirus - Italpress : Covid, 18.938 nuovi casi, su 718 decessi pesa ricalcolo Sicilia - reburdo : Covid: 18.938 nuovi contagi, 718 vittime. Il tasso di positività sale al 5,2% - Sanità - - petru49 : Covid, 18.938 nuovi casi su 362.973 tamponi e altri 718 decessi - CorriereCitta : Covid, 18.938 nuovi casi, su 718 decessi pesa ricalcolo Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 938

Sono 18.i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.221. Sono invece ben 718 le vittime in un giorno (ieri 487), un ...Oggi i nuovi casi sono stati 18., a fronte di 362.973 tamponi effettuati. Il tasso di positività sale così al 5,2%. Allarmante il numero dei decessi registrati sul bollettino odierno: 718 vittime, ...ROMA, 09 APR - Sono 18.938 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.221. Sono invece ben 718 le vittime in un gi ...ROME, APR 9 - There have been 18,938 new COVID-19 cases in Italy in the last 24 hours, and 718 more victims of the virus, the health ministry said Friday. That compares with 17,221 new cases and 487 m ...