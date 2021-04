Cina, balzo dei prezzi alla produzione: ai massimi da luglio 2018 (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – In Cina i prezzi alla produzione registrano un’accelerazione nel mese di marzo. L’indice dei prezzi è aumentato del 4,4% tendenziale dopo il +1,7% riportato a febbraio. Lo comunica il National Bureau of Statistics cinese. Si tratta del balzo più ampio da luglio 2018. Il dato ha superato le attese del mercato, che erano per un +3,5%. Dopo mesi di deflazione, i prezzi alla produzione hanno iniziato a salire bruscamente quest’anno con il rialzo del costo del petrolio, del rame e dei prodotti agricoli. Le autorità dovrebbero “tenere d’occhio i prezzi delle materie prime”, ha detto Financial Stability and Development Committee dopo la diffusione dei nuovi dati. Salgono anche i ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – Inregistrano un’accelerazione nel mese di marzo. L’indice deiè aumentato del 4,4% tendenziale dopo il +1,7% riportato a febbraio. Lo comunica il National Bureau of Statistics cinese. Si tratta delpiù ampio da. Il dato ha superato le attese del mercato, che erano per un +3,5%. Dopo mesi di deflazione, ihanno iniziato a salire bruscamente quest’anno con il rialzo del costo del petrolio, del rame e dei prodotti agricoli. Le autorità dovrebbero “tenere d’occhio idelle materie prime”, ha detto Financial Stability and Development Committee dopo la diffusione dei nuovi dati. Salgono anche i ...

