Ciclismo, Michael Matthews: “In gruppo non c’è più rispetto, le gare assomigliano a un incontro di boxe” (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Ciclismo, negli ultimi anni, ha vissuto un cambio generazionale nettissimo. Gran parte dei migliori corridori al mondo, attualmente, sono ragazzi giovanissimi che hanno poco più che vent’anni. Questa situazione, però, ha portato più di qualche veterano a storcere il naso. La sfacciataggine di tanti ragazzi non va a genio a molti atleti più esperti e alcuni non hanno fatto mistero della loro insofferenza. L’ultimo tra questi è stato l’australiano Michael Matthews, il quale, nel podcast “Unplugged” di Matt Stephens, ha denunciato il fatto che in gruppo non ci sia più rispetto per gli altri. Queste, nello specifico, le parole di Matthews: “Quando sono diventato professionista, nel gruppo avevamo dei punti di riferimento e facevamo ciò che loro ci dicevano di fare, ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Il, negli ultimi anni, ha vissuto un cambio generazionale nettissimo. Gran parte dei migliori corridori al mondo, attualmente, sono ragazzi giovanissimi che hanno poco più che vent’anni. Questa situazione, però, ha portato più di qualche veterano a storcere il naso. La sfacciataggine di tanti ragazzi non va a genio a molti atleti più esperti e alcuni non hanno fatto mistero della loro insofferenza. L’ultimo tra questi è stato l’australiano, il quale, nel podcast “Unplugged” di Matt Stephens, ha denunciato il fatto che innon ci sia piùper gli altri. Queste, nello specifico, le parole di: “Quando sono diventato professionista, nelavevamo dei punti di riferimento e facevamo ciò che loro ci dicevano di fare, ...

