Calabria, operatore televisivo muore cadendo in un burrone (Di venerdì 9 aprile 2021) Incidente mortale durante le riprese della trasmissione A sangue freddo, curato dai giornalisti Pietro Comito e Carmen Bellissimo. Così riporta Il Corriere della Sera. La troupe, di cui Michele Porcelli faceva parte, era giunta a Buonivicino (in provincia di Cosenza) per raccontare la storia di una donna uccisa dal marito per gelosia. Michele aveva sistemato le telecamere fisse e per dare uno scorcio delle bellezze del posto, aveva portato con sé il suo drone. Ad un certo punto, alle 12:20 circa, il drone cade. Porcelli è convinto di poter riuscire a recuperarlo e si dirige nel punto in cui pensa che il drone sia caduto. Seguito da una signora, viene avvisato di fare attenzione perché il posto è pieno di insidie. Ma Porcelli si sporge troppo, e malauguratamente, cade giù. La signora inizia a chiamare aiuto, e il collega Comito racconta di essersi "diretto sul posto che dista ...

