Cagliari, Nandez non si vuole arrendere (Di venerdì 9 aprile 2021) Cagliari - La botta alla coscia destra rimediata contro il Verona nell'ultimo turno di campionato tiene in ansia il Cagliari che rischia di dover fare a meno, per la trasferta di Milano, di Nahitan ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 aprile 2021)- La botta alla coscia destra rimediata contro il Verona nell'ultimo turno di campionato tiene in ansia ilche rischia di dover fare a meno, per la trasferta di Milano, di Nahitan ...

Advertising

sportli26181512 : Cagliari, Nandez non si vuole arrendere: La rifinitura sarà decisiva: la sua presenza contro l’Inter è in forte dub… - infoitsport : Qui Cagliari - Nandez resta in dubbio, pronto Zappa: la probabile formazione - FcInterNewsit : Qui Cagliari - Nandez resta in dubbio, pronto Zappa: la probabile formazione - ansacalciosport : Serie A: Inter-Cagliari. Cagliari: Nandez e Ceppitelli in forse | #ANSA - CarloP70869199 : @jerryscottismo Di Francesco è stato preso a calci in culo da Sampdoria e cagliari. Ha messo nella merda una squadr… -