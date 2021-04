Bocelli ad Hegra | prima volta con i figli Matteo e Virginia

Advertising

Alfonso0070 : RT @ANSA_ViaggiART: Sarà trasmesso gratuitamente in diretta live streaming sul canale YouTube del maestro, alle ore 21:00 di oggi, il conce… - ANSA_ViaggiART : Sarà trasmesso gratuitamente in diretta live streaming sul canale YouTube del maestro, alle ore 21:00 di oggi, il c… - Nostalgia_FM : Andrea Bocelli in concerto nel sito Unesco di Hegra ad AlUla - giosalvu0 : Da Non perdere! Concerto di Andrea Bocelli su YouTube dal sito archeologico di Hegra ad AlUla - SMSNEWSOFFICIAL : @AndreaBocelli, Il tenore più amato al mondo, si esibirà l’8 aprile in prima mondiale ad AlUla, nel sito UNESCO Pat… -

Ultime Notizie dalla rete : Bocelli Hegra

E il fascino millenario di, l'antica città dei Nabatei, oggi sito Unesco. E' il concerto ... che per la prima volta ha portato su uno stesso palco Andrea, il figlio Matteo e la figlia ...... has hosted global signature events, such as theConference of Nobel Laureates and the Winter at Tantora cultural festivals, which featured artists including Andreaand Lang Lang. ...Il tenore italiano più amato al mondo. Il cielo stellato del deserto. E il fascino millenario di Hegra, l'antica città dei Nabatei, oggi sito Unesco. (ANSA) ...hegra (arabia saudita). La voce di Andrea Bocelli e la meraviglia secolare di Hegra, primo sito Unesco in Arabia Saudita, che presto accoglierà per la prima volta visitatori da tutto il mondo. È il co ...