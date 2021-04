Beautiful, fan spiazzati | Non se lo aspettavano (Di venerdì 9 aprile 2021) Beautiful ha conquistato milioni di italiani e non solo. La soap opera però ha utilizzato un particolare che ha spiazzato spesso i fan. BeautifulPrima di andare a vedere cosa stiamo parlando soffermiamoci sulle anticipazioni di oggi, 9 aprile 2021. Flo riesce a trovare il suo riscatto, compiendo un gesto di grandissimo altruismo. Dona infatti un rene a Katie. Intanto il padre di Wyatt, Bill, ha perdonato la donna. LEGGI ANCHE >>> Così è troppo Brooke però non è capace di dimenticare tutto il male che Flo stessa ha fatto a Hope. La giovanissima si recherà da Katie e troverà di fronte a lei Bill, Will, Donna e Justin ai quali dovrà chiarire alcune situazioni. Sarà quello il momento giusto per provare a chiedere perdono. Andiamo ora a vedere il particolare che ha spiazzato i fan della soap opera di Canale ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 9 aprile 2021)ha conquistato milioni di italiani e non solo. La soap opera però ha utilizzato un particolare che ha spiazzato spesso i fan.Prima di andare a vedere cosa stiamo parlando soffermiamoci sulle anticipazioni di oggi, 9 aprile 2021. Flo riesce a trovare il suo riscatto, compiendo un gesto di grandissimo altruismo. Dona infatti un rene a Katie. Intanto il padre di Wyatt, Bill, ha perdonato la donna. LEGGI ANCHE >>> Così è troppo Brooke però non è capace di dimenticare tutto il male che Flo stessa ha fatto a Hope. La giovanissima si recherà da Katie e troverà di fronte a lei Bill, Will, Donna e Justin ai quali dovrà chiarire alcune situazioni. Sarà quello il momento giusto per provare a chiedere perdono. Andiamo ora a vedere il particolare che ha spiazzato i fan della soap opera di Canale ...

Beautiful, fan spiazzati | Non se lo aspettavano Altranotizia Beautiful anticipazioni: Quinn e Brooke inizia una nuova battaglia, Shauna avrà la meglio? Come avrete visto in queste ultime puntate andate in onda in Italia, Brooke ha scoperto che tra Shauna e Ridge c’è stato qualcosa. Non ci resta che seguire la puntata di Beautiful di domani, 9 aprile ...

Beautiful anticipazioni: Brooke e Bill, contatto ravvicinato Le anticipazioni della puntata di oggi di Beautiful, annunciano avvenimenti che hanno il sapore di tradimento e che riguarderanno il ...

