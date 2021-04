Attacco hacker ai registri elettronici | cosa possono fare prof e alunni?

(Di sabato 10 aprile 2021) Brutta sorpresa per molte scuole italiane che, al rientro dalle vacanze di Pasqua, si sono ritrovate con iinutilizzabili a causa di unransomware. La società che si occupa deidi più del 40% delle scuole del nostro Paese, Axios, è al lavoro per ripristinare tutta l’infrastruttura. MaL'articolo proviene da Consumatore.com.

Leggi ancheall'del registro elettronico Maturità 2021, arriva il curriculum dello studente Si torna in classe, tutte le regole Concorso ordinario, il rischio di escludere i neo ...Dal 'Corriere della Sera' linkedin sottoA pochi giorni dalla notizia del maxi furto di dati dai profili Facebook, una mega razzia di ... A finire in mano agli...Mentre Axios cerca di ripristinare i registri elettronici dopo l'attacco hacker, cosa possono fare i professori e gli alunni per stare sicuri?I dati raccolti da circa 500 milioni di profili LinkedIn, tra cui email, numeri di telefono e dettagli professionali, sono stati messi in vendita su un sito popolare tra gli hacker. Il Garante per la ...