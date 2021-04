Zaia: “Con buonsenso e gradualità, ma bisogna lentamente riaprire” (Di giovedì 8 aprile 2021) VENEZIA – Alla vigilia del summit col presidente del Consiglio Mario Draghi il governatore del Veneto Luca Zaia torna a chiedere un “percorso di lenta e graduale riapertura” delle attività economiche. “Buonsenso e gradualità- premette Zaia in conferenza stampa- ma la nuova stagione non può essere chiudere senza se e senza ma”. Detto questo, assicura il presidente regionale, “non banalizzo la situazione sanitaria” legata al Covid. “STOP ASTRAZENECA AGLI UNDER 60, SI È DIFFUSA INQUIETUDINE” Leggi su dire (Di giovedì 8 aprile 2021) VENEZIA – Alla vigilia del summit col presidente del Consiglio Mario Draghi il governatore del Veneto Luca Zaia torna a chiedere un “percorso di lenta e graduale riapertura” delle attività economiche. “Buonsenso e gradualità- premette Zaia in conferenza stampa- ma la nuova stagione non può essere chiudere senza se e senza ma”. Detto questo, assicura il presidente regionale, “non banalizzo la situazione sanitaria” legata al Covid. “STOP ASTRAZENECA AGLI UNDER 60, SI È DIFFUSA INQUIETUDINE”

