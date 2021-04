Uomini e Donne, Sabina Ricci e Claudio Cervoni si raccontano dopo la scelta e svelano dove sono andati a vivere (Di giovedì 8 aprile 2021) Sabina Ricci e Claudio Cervoni si sono scelti negli studi di Uomini e Donne sotto una cascata di petali rossi, e il loro desiderio di abbandonare insieme il dating show di Canale 5 ha emozionato sia il pubblico presente che quello che da casa ha seguito tutto il loro percorso. I due a distanza di qualche giorno dalla messa in onda della puntata si sono raccontati alle pagine di Uomini e Donne Magazine e hanno rivelato che la loro storia d’amore procede a gonfie vele e soprattutto che sono innamoratissimi: Sabina: sono felice e, considerando il fatto che avrei voluto costruire qualcosa insieme a lui fin da subito, è una soddisfazione averlo al mio ... Leggi su isaechia (Di giovedì 8 aprile 2021)siscelti negli studi disotto una cascata di petali rossi, e il loro desiderio di abbandonare insieme il dating show di Canale 5 ha emozionato sia il pubblico presente che quello che da casa ha seguito tutto il loro percorso. I due a distanza di qualche giorno dalla messa in onda della puntata siraccontati alle pagine diMagazine e hanno rivelato che la loro storia d’amore procede a gonfie vele e soprattutto cheinnamoratissimi:felice e, considerando il fatto che avrei voluto costruire qualcosa insieme a lui fin da subito, è una soddisfazione averlo al mio ...

