SUONA L’ULTIMA SVEGLIA PIEDI PER TERRA E COMBATTI PER LA TUA LIBERTÀ

Leggi su databaseitalia

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il processo di transizione Proprio come un sogno folle non viene messo in discussione, alcune persone non mettono mai in discussione le loro vite folli. Le implicazioni del sonnambulismo di massa sono ovvie: miliardi di persone addormentate, chi è sveglio al potere ha il vantaggio. Le persone che dormono sono facilmente controllabili. La loro anima cosciente esiste all’interno di una proviene da Database Italia.