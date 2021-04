“Songs”, Umberto Tozzi in concerto acustico: ecco quando la diretta (Di giovedì 8 aprile 2021) Sabato 10 aprile per la prima volta live dallo Sporting Monte-Carlo (Salle des Etoiles). Disponibili online i biglietti in prevendita Sabato 10 aprile in diretta streaming dallo Sporting Monte-Carlo (Salle des Etoiles), Umberto Tozzi si esibirà per la prima volta live con uno speciale concerto acustico. I biglietti per il concerto sono disponibili su www.UmbertoTozzi.com. “Songs”, questo il nome dello show, sarà visibile sul sito ufficiale UmbertoTozzi.com e l’intero ricavato della serata sarà devoluto in favore dei musicisti, tecnici e staff dell’artista, che da più di un anno sono a casa senza lavoro. «Sono felice di annunciare questo concerto perché spero mi dia l’opportunità di ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 8 aprile 2021) Sabato 10 aprile per la prima volta live dallo Sporting Monte-Carlo (Salle des Etoiles). Disponibili online i biglietti in prevendita Sabato 10 aprile instreaming dallo Sporting Monte-Carlo (Salle des Etoiles),si esibirà per la prima volta live con uno speciale. I biglietti per ilsono disponibili su www..com. “”, questo il nome dello show, sarà visibile sul sito ufficiale.com e l’intero ricavato della serata sarà devoluto in favore dei musicisti, tecnici e staff dell’artista, che da più di un anno sono a casa senza lavoro. «Sono felice di annunciare questoperché spero mi dia l’opportunità di ...

Advertising

Lopinionista : “Songs”, Umberto Tozzi in concerto acustico: ecco quando la diretta - ilGazzettinoves : @UmbertoTozzi: sabato 10 aprile per la prima volta in concerto acustico con “Songs” - tuttosutozzi : Presentata la nuova band che accompagnerà Umberto Tozzi in 'Songs' il 10 aprile. - LondonOneRadio : Umberto Tozzi Official presenta “Songs”, lo show in streaming visibile il 10 aprile su - LondonOneRadio : “#Songs”, questo il nome dello show, sarà visibile sul sito ufficiale @UmbertoTozzi e l’intero ricavato della sera… -

Ultime Notizie dalla rete : Songs Umberto Umberto Tozzi, un concerto in streaming per i miei musicisti E' l'iniziativa che sta mettendo in piedi Umberto Tozzi, che dopo dodici mesi di pandemia, ha ... 'Songs', il nome dello show, sarà visibile sul sito ufficiale umbertotozzi.com. 'Sono felice di ...

Umberto Tozzi ospite all'Ora Daria ... Umberto Tozzi si esibirà per la prima volta live con uno speciale concerto acustico . I biglietti per il concerto sono disponibili su www.umbertotozzi.com. " Songs ", questo il nome dello show, sarà ...

“Songs”, Umberto Tozzi in concerto acustico: ecco quando la diretta L'Opinionista “Songs”, Umberto Tozzi in concerto acustico: ecco quando la diretta Sabato 10 aprile per la prima volta live dallo Sporting Monte-Carlo (Salle des Etoiles). Disponibili online i biglietti in prevendita Sabato 10 aprile in ...

Live Umberto Tozzi, Songs in diretta streaming sabato 10 aprile Umberto Tozzi si esibisce in uno speciale concerto acustico in diretta streaming dallo Sporting Monte Carlo sabato 10 aprile. Il live Songs sarà disponibile sul sito ufficiale www.umbertotozzi.com.

E' l'iniziativa che sta mettendo in piediTozzi, che dopo dodici mesi di pandemia, ha ... '', il nome dello show, sarà visibile sul sito ufficiale umbertotozzi.com. 'Sono felice di ......Tozzi si esibirà per la prima volta live con uno speciale concerto acustico . I biglietti per il concerto sono disponibili su www.umbertotozzi.com. "", questo il nome dello show, sarà ...Sabato 10 aprile per la prima volta live dallo Sporting Monte-Carlo (Salle des Etoiles). Disponibili online i biglietti in prevendita Sabato 10 aprile in ...Umberto Tozzi si esibisce in uno speciale concerto acustico in diretta streaming dallo Sporting Monte Carlo sabato 10 aprile. Il live Songs sarà disponibile sul sito ufficiale www.umbertotozzi.com.