Sofagate | Draghi | ' Da Erdogan comportamento inappropriato' | Ankara convoca l' ambasciatore italiano

Non si placa la bufera sulal palazzo presidenziale di Ankara , con il premier Marioche in serata ha usato parole durissime contro il leader turco. "Non condivido assolutamente Erdogan, credo che non sia stato ...... ha umiliato von der Leyen' A far scattare la reazione di Ankara sono state le parole del premierdurante una conferenza stampa. Incalzato sul '' dai giornalisti il presidente del ...Cresce sempre di più il "sofagate", l'incidente di protocollo che ha coinvolto Ursula von der Leyen, lasciata senza sedia da Erdogan durante un incontro con i due leader Ue nel palazzo presidenziale ...La Turchia ha convocato l'ambasciatore italiano ad Ankara, Massimo Gaiani, dopo che Mario Draghi, commentando il "sofagate" ha definito il presidente turco Erdogan un "dittatore". "Condanniamo con ...