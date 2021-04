Salvini incontra il premier |  «Riaprire della seconda metà di aprile è un dovere»

Advertising

Corriere : Bersani incontra Draghi: «Governo in difficoltà, percorso da aggiustare» - fattoquotidiano : Salvini incontra Orban e il premier polacco Morawiecki: “Vogliamo diventare primi in Europa” – Video - walter63631215 : RT @Noiconsalvini: #SALVINI INCONTRA IL PRIMO MINISTRO UNGHERESE #ORBAN E QUELLO POLACCO #MORAWIECKI A BUDAPEST - walter63631215 : RT @andrea_pecchia: A #Budapest #Salvini incontra i presidenti di #Ungheria e #Polonia #Orbán e #Morawiecki. Dev'essere una di quelle tipic… - walter63631215 : RT @tempoweb: #Salvini incontra i premier #Orban e #Morawiecki Patto a tre per l'#Europa @lefrasidiosho per #iltempodioshø -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini incontra

Corriere della Sera

Secondo, ci sarebbero già 6 regioni in cui sarebbe possibile farlo, sulla base di un miglioramento delle curve. "Riaprire dalla seconda metà di aprile per me non è un diritto ma un dovere - ...Parola di Matteoal termine dell'incontro con il premier Mario Draghi, in cui - a detta del leader leghista - "abbiamo parlato di salute e lavoro, le uniche due emergenze di cui la Lega si ...Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti al termine dell'incontro a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. (Rin) ...Matteo Salvini incontra Mario Draghi per stabilire una linea comune sulle possibili riaperture delle attività chiuse a causa della pandemia. "Riaprire dalla seconda metà di aprile per me non è un ...