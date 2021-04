Rosalinda Cannavò sogna Tale e Quale Show e prepara il suo primo libro: i progetti dopo il GF Vip (Di giovedì 8 aprile 2021) L’ex gieffina Rosalinda Cannavò, ieri è stata la protagonista di una lunga intervista alla trasmissione radiofonica Turchesando, condotta da Turchese Baracchi con la partecipazione di Angela Achilli su Radio Gossip News Italia. L’attrice siciliana ha ricordato il grande supporto ricevuto in queste settimane e parlato della sua storia d’amore con Andrea Zenga. Rosalinda Cannavò e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 8 aprile 2021) L’ex gieffina, ieri è stata la protagonista di una lunga intervista alla trasmissione radiofonica Turchesando, condotta da Turchese Baracchi con la partecipazione di Angela Achilli su Radio Gossip News Italia. L’attrice siciliana ha ricordato il grande supporto ricevuto in queste settimane e parlato della sua storia d’amore con Andrea Zenga.e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Rosalinda Cannavò su Andrea Zenga: 'Ha stravolto la mia vita' Dopo la fine del Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò ha finalmente potuto lasciarsi andare con il suo nuovo amore, Andrea Zenga, e ha confessato dettagli e retroscena della loro storia d'amore. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga Dopo ...

Dayane Mello come si è ridotta dopo il GF Vip, il dramma: "Ho cambiato identità" La sudamericana, insieme a Carlotta Dell'Isola e Rosalinda Cannavò ha parlato della vita di tutti i giorni dopo l'esperienza al GF Vip 5, facendo una confessione interessante. La ragazza, infatti, ha ...

